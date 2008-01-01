أعدمت السلطات اليابانية رجلا أدين بطعن 7 أشخاص حتى الموت خلال هجوم في العاصمة طوكيو قبل 14 عاما، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.



وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة اليابانية، إن توموهيرو كاتو (39 عاما)، أعدم شنقا اليوم الثلاثاء، وكان قد أدين بقتل 7 أشخاص في يونيو 2008.



واعتقلت الشرطة اليابانية كاتو بعد فترة وجيزة من الهجمات بعد مواجهة مع ضابط شرطة، ووثق رحلته إلى منطقة أكيهابارا على الإنترنت، وكان كاتو قد زار المنطقة عدة مرات وعرف أنها ستكون مزدحمة بالمتسوقين والسياح الذين ينجذبون إلى متاجر التخفيضات الخاصة بها.



ونشأ كاتو، في محافظة أوموري بشمال اليابان، حيث تخرج من مدرسة ثانوية عليا. وأفادت التقارير أنه رسب في امتحانات القبول بالجامعة وعمل في نهاية المطاف كميكانيكي سيارات.



وقال ممثلو الادعاء إن ثقة كاتو في نفسها تراجعت بعد أن توقفت فجأة امرأة تحدث معها عبر الإنترنت عن مراسلته عبر البريد الإلكتروني بعد أن أرسل لها صورة لنفسه.



وأثناء انتظار المحاكمة، أعرب كاتو عن ندمه في رسالة نشرت في مجلة شوكان أساهي الأسبوعية، كتب فيها أن الضحايا "كانوا يستمتعون بحياتهم وكان لديهم أحلام ومستقبل مشرق وعائلات دافئة وعشاق وأصدقاء وزملاء".



وحكم على كاتو بالإعدام في عام 2011، وأيدت المحكمة العليا القرار في عام 2015. ويأتي إعدامه في الوقت الذي تواصل فيه اليابان مقاومة الضغوط الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام.



ويقضي السجناء عادة سنوات عديدة في انتظار الإعدام ويتم إخطارهم قبل ساعات فقط قبل أن يتم توجيههم إلى المشنقة، وهي ممارسة دفعت اثنين من المحكوم عليهم بالإعدام إلى مقاضاة الحكومة في عام 2021، بدعوى أن ذلك الأمر "غير إنساني" وغير دستوري.



وانتقدت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، باستمرار استخدام اليابان لعقوبة الإعدام، والتي تفرض عادة في الحالات التي تنطوي على جرائم قتل متعددة، بسبب المعاناة العقلية.