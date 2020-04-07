الفجالة.. تلك المنطقة التى ارتبطت فى أذهان القاهريين، بالاستعدادات الخاصة بالعام الدراسى الجديد عقب انتهاء إجازة الصيف، حيث محلات الأدوات المكتبية، والكراسات والكتب الخارجية، لكن الكثيرين لا يعرفون عن تاريخ المنطقة الذى ارتبط بالترفيه والفن منذ عهد الفاطميين، ومن بعده القاهرة الخديوية.

إحياء تراث الفجالة دفع فريقا من محبى التراث والمهندسين العمرانيين لبدء رحلة استكشافية تهدف إلى إعادة ماضى المنطقة الذى لا يتعلق سوى بالترفيه والفن والثقافة منذ عهد الفاطميين إلى عهد القاهرة الخديوية لتكون الفجالة برؤية جديدة متحفا مفتوحا للتراث الترفيهى فى قلب القاهرة.

من جانبها تقول المهندسة علياء محفوظ مؤسسة مبادرة «خزانة» الراعية للورشة القائمة بتوثيق تراث الفجالة الترفيهى، إن مبادرة «هنا وسرور» التى تنظمها «خزانة» تسعى لتوثيق التراث الترفيهى المصرى للحفاظ عليه من الاندثار.

وتوضح، المختصة بالتراث غير المادى أن الترفيه هو من بين أنواع التراث غير المادى الذى لا يحظى برعاية فى مصر ما يهدد استمراره رغم إنه يضم جميع جوانب العادات والفلكلور الخاصة بكل الشعوب.

وعن سبب اختيار الترفيه من بين جوانب التراث اللا مادى لدعمها بالفجالة تقول علياء إنها تؤيد العبارة القائلة بوجوب معرفة كيف تلهو الشعوب لمعرفة طبيعتها لذلك بدأت المبادرة بتوثيق التراث الشفهى المتعلق بالترفيه فى منطقة شبرا بورشة تدريبية انتهت بتصميم خارطة لأبرز الأماكن التى تحوى أشكال التراث الترفيهى وذلك بناء على نظرة أهالى شبرا التى تم رصدها بواسطة المشاركين.

وتضيف أن المبادرة انتقت الفجالة لتكون محطتها التالية لما تزخر به من تاريخ ترفيهى بدأ منذ عصر الفاطميين بمنطقة أرض الطبالة ذات البساتين الواسعة التى تحيطها المياه من ٣ جهات والتى كانت على ألسنة الشعراء الذين ألفوا بها القصائد.

وبحسب المهندسة علياء استمرت مسيرة الترفيه مع الفجالة فى العهدين المملوكى والعثمانى ببركة الرطلى وهى بحيرة كانت متنزها للمصريين إذ تغطى مساحة شاسعة وتحيط بها البساتين والمساجد ما جعلها مقصدا لسنين حتى تم ردمها بعهد الخديوى اسماعيل.

وكان للفجالة فى عهد القاهرة الخديوية باع طويل بالثقافة إذ شهدت نشأة أقدم المكتبات ودور النشر ودور العرض السينمائى بينما تقول المهندسة علياء إن أحد أشهر الأستديوهات وهو ناصبيان شهد أفلاما مرتبطة بذاكرة الشعب المصرى التقطت بالفجالة.

وتقول آيات إسماعيل استاذة التخطيط العمرانى بهندسة جامعة عين شمس إن الفريق قام بتطوير العمل فى الفجالة مقارنة بمرحلة شبرا إذ سيتم تطويع التخطيط العمرانى لخدمة إحياء التراث الترفيهى بالفجالة.

وتوضح آيات أن التخطيط العمرانى من فراغات بين الأبنية وعرض الطرق والأرصفة ومساحات الظل لها دور كبير فى إنعاش الممارسات الترفيهية أو طمسها تبعا لتغير طبيعة التخطيط.

وتضيف آيات أن الفريق يسعى لتعليم المتدربين أساسيات التخطيط العمرانى المرتبط بالممارسات الترفيهية ومن ثم استطلاع آراء الأهالى بالفجالة لتحديد أهم الممارسات لتى يمكن إنعاشها بواسطة تطوير التخطيط العمرانى الخاص بحى الفجالة.

وعن تجربتها خلال المبادرة تقول المتدربة إسراء نوار، خريجة كلية الفنون التطبيقية إن الفجالة ارتبطت فى ذهنها أثناء طفولتها بالمدرسة والأدوات المدرسية ولكن خلال دراستها الجامعية والمرتبطة بالمعمار رأت الفجالة بعين مختلفة إذ رأتها المنطقة التى تضم مختلف الثقافات وتمزج بينها دون أن تطغى ثقافة على أخرى وليظهر ذلك فى تصاميم المبانى حسب قولها بين مبانٍ تحمل الطابع الإغريقى وأخرى الطابع الإيطالى وغيرها.