سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن رئيس إدارة مدينة دونيتسك الموالي لموسكو، اليوم الثلاثاء، أن حريقا شب ليلا في مستودع للنفط بمنطقة تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا بعد أن قصفت القوات الأوكرانية المدينة.

وقال أليكسي كولمزين رئيس بلدية دونيتسك، على تليجرام: "نتيجة القصف الليلي في منطقة بودينوفسكي، شب حريق في مستودع لتخزين الوقود".

وأضاف أنه تم إخماد الحريق في حوالي الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

في السياق، قالت خدمات الطوارئ في دونيتسك، إنه لم تقع إصابات نتيجة الحريق.

وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حريقا مشتعلا قرب خزانات النفط على خطوط السكك الحديدية في مستودع التخزين.

✍️ القوات الأوكرانية تقصف مستودع نفط في منطقة بوديونوفسكي في دونيتسك مما أدى لاشتعال حرائق.#SummaryEgypt pic.twitter.com/sMjkkhjWJs — summary.egypt (@SummaryEgypt) July 26, 2022

ودونيتسك هي عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية المدعومة من روسيا، وهو كيان منشق في منطقة دونباس الأوكرانية ومعترف بها من قبل روسيا وسوريا وكوريا الشمالية فقط.