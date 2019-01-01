معهد إعداد القادة ينظم زيارة لطلاب الجامعات إلى مجلس النواب

نظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفي الشريف، الدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، زيارة إلى مجلس النواب، لطلاب جامعات جمهورية مصر العربية ضمن فعاليات استراتيجية الحوار الوطني تحت شعار في حب مصر.



نسق الزيارة سعيد محجوب وكيل الوزارة والمُشرف على الاتصال السياسى بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي



واستقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب، للطلاب وتم عمل جولة داخل المبنى التاريخي لمجلس النواب لتعريف طلاب الجمهورية بهذا الصرح التاريخ الكبير الذي يمثل أحد المؤسسات العريقة بالدولة المصرية، حيث تم زيارة المتحف، والمكتبة، القاعة الرئيسية للمجلس.



وخلال فعاليات الجولة التقى الطلاب بالمستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، وتم عرض فيلماً تسجيلياً حول تاريخ الحياة البرلمانية والتي تمتد لأكثر من 150 عام.



ومن جانبه أشاد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بمدى التزام شباب الجامعات المصرية، فهم المستقبل، مؤكدا على ضرورة مشاركة الشباب وتأهيلهم وتمكينهم، لخلق كوادر من الشباب قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق الجمهورية الجديدة.



وأوضح مدير معهد إعداد القادة أن خطة المعهد الاستراتيجية إعداد جيل على قدر كبير من المسئولية، قادر على صنع القرار، من خلال تنمية خبراتهم بقضايا الوطن لتعزيز قيم المواطنة من خلال مشاركة الطلاب الفعالة.