متوسط تكاليف تربية الطفل الواحد في كوريا الجنوبية 551 دولارا شهريا

قال المعهد الكوري للصحة والمجتمع، إن متوسط تكلفة تربية الطفل الواحد في كوريا الجنوبية بلغ في العام الماضي 721 ألف وون شهريا (551.40 دولار)، بحسب ما ورد في تقرير أصدره المعهد اليوم الثلاثاء تحت اسم "أوضاع الأسرة والإنجاب لعام 2021".

وأفادت شبكة "كيه بي إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، بأن التقرير استند على مسح أجراه المعهد الكوري للصحة والمجتمع وشمل 4 آلاف و55 أسرة لديها أبناء، في مختلف أنحاء البلاد.

وأوضح التقرير أنه من بين البنود المتعلقة بالإنفاق على الأطفال: دفع رسوم رياض الأطفال، وتكاليف التعليم العام والخاص، وتكاليف رعاية الأطفال، والتكاليف الطبية، وغيرها مثل الملابس والألعاب ورسوم وسائل المواصلات والاتصالات.

وجاء في التقرير أن تكلفة التعليم الخاص هي الأعلى بالمقارنة مع غيرها من التكاليف الأخرى، حيث بلغت 260 ألف وون شهريا.

وحسب خصائص الأسر، تبين أنه كلما ارتفع دخل الأسرة ومستوى تعليمها، ارتفعت تكلفة الإنفاق على تربية أبنائها، كما كانت تكاليف تربية الأبناء في الأسر المقيمة في المناطق الحضرية أعلى من التكاليف التي تنفقها الأسر المقيمة في المناطق الريفية.