رصدت محافظة الجيزة شكوى منشورة بإحدى صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تضرر أهالي مدينة الحوامدية من وجود تصريف لمياه الصرف على نهر النيل.

وأوضحت محافظة الجيزة -في بيان اليوم /الاثنين/- أن المحافظ أحمد راشد كلَّف على الفور بتشكيل لجنة من مدينة الحوامدية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والتواجد الميداني لمعاينة وفحص الشكوى.

وأفادت اللجنة بأن الصورة المتداولة تم التقاطها خلال عيد الأضحى المبارك أثناء فترة حدوث ارتفاع منسوب المياه بنهر النيل، ومع انخفاض مستوى المنطقة المشار إليها الكائنة بمرسى العبارة أدى ذلك إلى تراكم مياه النيل بهذه المنطقة المنخفضة من المرسى، وأن المياه المتراكمة عذبة وخاصة بنهر النيل وليست مياه صرف.

كما شملت الإجراءات التي اتخذتها محافظة الجيزة لحل الشكوي القيام بفتح مجرى ومسار للمياه لعودتها إلى نهر النيل مرة أخرى، وفتح وتمهيد الطريق أمام المتجهين لركوب العبارة مرة أخرى ورد الشيء لأصله.

ووجه محافظ الجيزة بالمتابعة والرصد الدوري للمنطقة محل الشكوى لضمان عدم تكرارها.

وأعرب المواطنون المتقدمون بالشكوى بالشكر للمحافظ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة القائمة على العمل وسرعة الاستجابة للشكوى.