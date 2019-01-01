برشلونة يعلن وفاة أكبر أعضائه

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء وفاة مانويل مانوس جونزالبو الذي يحمل عضوية النادي منذ عام 1932، وذلك عن عمر 101 عام.

وذكر برشلونة أن جونزالبو كان يحتل المركز الأول في قائمة أعضاء النادي التي تضم أكثر من 140 ألف عضو يحق لهم التصويت.

وشهد جونزالبو خلال حياته فترات تألق العديد من النجوم البارزين أمثال يوهان كرويف ودييجو مارادونا وروماريو ورونالدو وريفالدو ورونالدينيو وليونيل ميسي.

وذكر نادي برشلونة في بيان :"يؤسفنا الإعلان عن وفاة مانويل مانوس جونزالبو، حامل العضوية رقم 1 في برشلونة، وذلك عن عمر 101 عام."

وأضاف :"يحمل عضوية النادي منذ الخامس من سبتمبر عام 1932 . تعازينا لعائلته وأصدقائه، فليرقد في سلام."