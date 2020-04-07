كوريا الجنوبية: استئناف تشغيل الرحلات الجوية الدولية بعد توقفها بسبب كورونا

أعلنت شركة كوريا الجنوبية للمطارات، استئناف تشغيل الرحلات الجوية الدولية في جميع مطاراتها الإقليمية الدولية، بعد توقفها لمدة سنتين و5 أشهر؛ بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الشركة - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء - إلى أنها تعتزم إعادة تشغيل الرحلات الجوية الدولية المتوسطة والطويلة وفتح طرق جديدة، من خلال مشاورات مع شركات الطيران الأجنبية الكبرى خلال المنتدى العالمي لتطوير الطرق، المقرر عقده في أكتوبر في لاس فيجاس الأمريكية.

وأوضحت أنه تم استئناف تشغيل الرحلات الجوية الدولية في السبعة مطارات الإقليمية الدولية، بما في ذلك "كيمبو وكيم هيه وجيجو وتشونجو ودايجو وموأن ويانج يانج"، بعد إعادة فتح المسار بين تشونجو ودالات بفيتنام.

وبدأ مطار دايجو الدولي تشغيل الرحلات الجوية الدولية كأول مطار إقليمي دولي من بين السبعة مطارات من خلال إعادة فتح المسار من وإلى دانانج في فيتنام يوم 28 مايو، ثم تم استئناف تشغيل الرحلات الجوية بين كيم هيه وفوكوكا باليابان في 31 مايو، وبين جيجو وبانكوك بتايلاند في 2 يونيو، وبين يانج يانج وكلارك بالفلبين في 24 يونيو، وبين كيمبو وهانيدا باليابان في 29 يونيو، وبين موأن ونها ترانج بفيتنام في 14 يوليو.