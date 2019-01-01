قرر القضاء العراقي إطلاق سراح السائح البريطاني جيمس كراهام فتون بعد أن أدين بالسجن لمدة 15 عاما في يونيو الماضي بجريمة سرقة آثار قديمة من مدينة الناصرية.

وقال المحامي ثائر سعود، محامي الدفاع عن السائح البريطاني، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء، إن محكمة جنايات بغداد/ الكرخ قررت نقض قرارها الذي صدر في السادس من يونيو الماضي بالسجن لمده 15 عاما بحق السائح البريطاني بتهمة تهريب آثار في شهر مارس الماضي من مناطق أثرية بمدينة الناصرية، والإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة، وإخلاء سبيله من السجن مالم يكن هناك مانع قانوني.

وأضاف أن السائح البريطاني حر طليق حاليا، وأن "الحكم يشكل انتصارا جديدا للقضاء العراقي في محكمة التمييز بنقض قرار محكمة الجنايات وإلغاء التهمة والإفراج عن موكله فورا".