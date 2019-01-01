رئيس الحكومة اللبنانية يشدد على أهمية تنظيم توزيع القمح والطحين إلى المطاحن والأفران

شدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي على أهمية تنظيم وصول القمح والطحين إلى المطاحن والأفران.



وجاء تصريح ميقاتي خلال مشاركته في الجلسة العامة للمجلس النيابي اليوم الثلاثاء، بحسب بيان صادر عن موقعه الرسمي.



وأشار ميقاتي إلى أن "هذا الأمر سيكون مرتبطاً بآلية واضحة تُشرف عليها لجنة مختصة"، وقال "معظم ربطات الخبز التي يجري إنتاجها تذهب لغير اللبنانيين والجميع يعلم بذلك".



وأضاف "كنت أصدرت قراراً بتشكيل لجنة في وزارة الداخلية مهمتها وضع آلية محددة للتوزيع العادل للقمح والطحين على كل المطاحن، كما أنها تقوم بتنظيم عمليات وصول القمح والتوزيع الذي يجب أن يكون من خلال قسائم وآليات واضحة. من مهمة تلك اللجنة أيضاً مراقبة إنتاج الأفران للخبز وقد وضعنا كاميرات هناك".



وأعلن الرئيس ميقاتي "موقفاً من بند طلب الموافقة على اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح".



وأشار إلى أنه "في حال كان هناك طلبٌ من الحكومة لرفع الدعم عن كل شيء، فليتم إصدار توصية بذلك من مجلس النواب".



وتابع ميقاتي "نحنُ نأخذ بعين الاعتبار إرادة المجلس إذا كنتم تريدون رفع الدعم. لهذا أصدروا توصية من المجلس النيابي بهذا الشأن".



وكان مجلس النواب قد أقر في جلسته قبل ظهر اليوم تعديل القانون المتعلق بالسرية المصرفية. كما أقر قرض الـ 150 مليون دولار لتنفيذ الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح، قبل أن يرفع الرئيس بري الجلسة التشريعية إلى مساء اليوم لاستكمالها.



يذكر أن أزمة الخبز في لبنان تتفاقم يوماً بعد يوم، بانتظار قانون قبول قرض طارئ من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لشراء مادة القمح.