المعهد الكوري للأمان النووي يوقع اتفاقية دعم فني لمفاعل الأبحاث السعودي

أكدت لجنة الأمان والسلامة النووية بكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن المعهد الكوري للأمان النووي (KINS) التابع لها وقع اتفاقية مشروع دعم الإجراءات والتقنيات المتعلقة بالمفاعلات البحثية للسعودية بقيمة نحو مليونين و300 ألف دولار (نحو 3 مليارات وون كوري) بعد مشاركته في المناقصات الدولية حول "مشروع تطوير الإجراءات التنظيمية والدعم الفني لمفاعل الأبحاث" والتي أعلنت عنها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية.

وأوضحت اللجنة في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، أن المعهد يباشر مشروع دعم الإجراءات والتقنيات المتعلقة بالمفاعلات البحثية للسعودية، بهدف تقديم الدعم إلى المملكة على غرار تطوير إرشادات ترخيص مفاعل الأبحاث، والإجراءات التنظيمية لكل مرحلة من المراحل والتشغيل التجريبي بعد الإنشاء، وتقديم تدريبات وإيفاد القوى العاملة السعودية لتقوية قدراتها الرقابية وغيرها.

وأضافت أنه سيتم تطوير الإجراءات التنظيمية المتعلقة باستيراد وتصدير ونقل وشحن الوقود النووي بالتعاون مع المعهد الكوري للتحكم بالطاقة الذرية والتكنولوجيا (KINAC).