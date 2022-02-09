دورة عن التوعية النفسية بوحدة التضامن الاجتماعي في جامعة الإسكندرية

بدأت فعاليات دورة التوعية النفسية التي تنظمها وحدة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بالجامعة لطلاب كلية التربية جامعة الإسكندرية، وذلك برعاية تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي.

وأشار الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن مدة هذه الدورة ثلاثة أشهر، وتعقد بمعدل محاضرة واحدة أسبوعيا اعتبارا من اليوم.

وأوضح أن المحاضرات تلقيها الدكتورة هيلين سليمان رئيس قسم التوعية النفسية بمستشفى المعمورة للصحة النفسية، وتهدف إلى تدريب طلاب كلية التربية على التعامل مع المراهقين في سن المدرسة وطريقة التعامل مع هذه الفئة العمرية خلال عملهم المستقبلي.