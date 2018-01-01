الشاب محمود إبراهيم يشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بحالته والتوجيه بعلاجه

توجه الشاب محمود إبراهيم، بالشطر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاهتمامه بحالته وتوجيهه بعلاجه وتوفير كل أوجه الدعم والرعاية الطبية اللازمة له، إلى جانب تقديم كل المساعدات التي تحتاجها الأسرة بواسطة الجهات المختصة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن الأطباء في مستشفى جامعة الزقازيق، أجروا كل اللازم له، والفحوصات والتحاليل، بعد توجهه إليها اليوم الثلاثاء.

ولفت إلى أن الأطباء أخبروه بأنهم سيتواصلون معه خلال 48 ساعة؛ لتحديد موعد إجراء العمليات، موضحًا أنه تعرض لحادث عام 2018، بعد ارتطام ميكروباص به خلال توجهه إلى الجامعة، أدت إلى معاناته من كسور في الوجه والفكين.

ونوه إلى أنه أجرى مجموعة من العمليات منذ 4 سنوات، لكنها لم تؤدِ إلى تحسين حالته بالشكل المطلوب، معقبًا: «أجريت لي عمليات قبل ذلك، لمدة 4 سنوات أتوجه إلى الأطباء داخل مستشفيات عسكرية وأخرى خارجية، لكنهم لم يجدوا حلًا لحالتي».

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعلاج الشاب إبراهيم محمود، 23 عاما، والمقيم بمدينة الزقازيق في الشرقية، والذي تعرض لحادث سير منذ عام 2018، خلال فترة دراسته بالجامعة، ما تسبب في إصابته في الوجه والفكين، ما يسبب له صعوبة في تناول الطعام، مع وجود صعوبة في الرؤية، ويحتاج إلى إجراء عمليات جراحية عدة؛ لاستعادة حياته الطبيعية مع عدم قدرة أسرته على تحمل تكاليف العلاج.

ووجه الرئيس بسرعة علاج الشاب وتوفير كل أوجه الدعم والرعاية الطبية اللازمة له، إلى جانب تقديم كل المساعدات التي تحتاجها الأسرة بواسطة الجهات المختصة.