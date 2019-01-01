ألمانيا تسجل ارتفاعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

سجلت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.



وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم أن هذا المعدل- عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام- بلغ حاليا 7ر678، مقابل 9ر664 أمس الاثنين. وكان المعدل بلغ قبل أسبوع 2ر744، وقبل شهر 9ر605.



وأضاف المكتب، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 145 ألفا و472 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 160 ألفا و691 إصابة قبل أسبوع.



وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 187 حالة، مقابل 102 حالة قبل أسبوع.



وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، 30 مليونا و476 ألفا و605 حالات.



ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.