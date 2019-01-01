السودان: اجتماع تشاوري للجنة وقف إطلاق النار الدائم في دارفور

عقدت لجنة وقف إطلاق النار الدائم بدارفور، المنشأة بموجب اتفاقية جوبا للسلام في السودان، اجتماعا فنيا تشاوريا اليوم الثلاثاء بالفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور، مع الجهات الفاعلة في منظمات المجتمع المدني بالولاية، بغرض التشاور وتبادل وجهات النظر حول كيفية مساهمة هذه المنظمات في تنفيذ مهام اللجنة.



ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم عن رئيس اللجنة ممثل الـ"يونتامس" ساندي بجاج قوله، خلال عمال الاجتماع الذي حضرته قيادات الأجهزة العدلية والعسكرية والشرطية والأمنية والأحزاب السياسية والإدارات الأهلية والنازحين، إن الاجتماع يأتي بغرض تقديم الشرح والتفكير حول اختصاصات لجنة الوقف الدائم لإطلاق النار وأنشطتها وتطورات أعمالها، بجانب إحاطة أصحاب المصلحة بالجهود الجارية التي تبذلها الـ"يونتامس" لتفعيل لجنة وقف إطلاق النار الدائم ومعرفة آراء المجموعات واهتماماتها والتحديات التي تواجهها، وتطلعات تلك المنظمات حول الدور المنوط بلجنة وقف إطلاق النار الدائم بدارفور.



وأكد بجاج أن لجنة الوقف الدائم لإطلاق النار تم تشكيلها من شخصيات تتمتع بالكفاءة والنضوج، مشيدا بأداء أعضاء اللجنة الذين قال إنهم ظلوا يعملون في صمت لحل المشاكل التي تواجه سير وقف إطلاق النار بدارفور.



بدوره، أكد رئيس مكتب إقليم دارفور لوقف إطلاق النار بالإنابة، ياو بواكا، أهمية دور لجنة وقف إطلاق النار الدائم في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام للأسهام بخاصة ما يتصل بتعزيز حقوق الإنسان وحماية المدنيين في دارفور، كما أكد أهمية مشاركة المرأة في أنشطة لجنة إطلاق النار الدائم.



ودعا إلى أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين منظمات المجتمع المدني والـ"يونتامس" ووكالات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الآخرين المشاركين في صنع السلام وعملية بناء السلام بطريقة متكاملة.



واستمع المشاركون في الاجتماع إلى شرح مفصل حول الأحكام والمباديء العامة لعملية الوقف الدائم لإطلاق النار الدائم التي تضمنتها اتفاقية جوبا للسلام، ويواصل الاجتماع التشاوري أعماله بالنقاش والتحاور حول مختلف المهام وآليات عمل لجنة وقف إطلاق النار للوصول إلى التوصيات والبيان الختامي.