شهدت مدينة تعز بجنوب غرب اليمن، اليوم الثلاثاء، مظاهرة حاشدة للتعبير عن الرفض لتمديد الهدنة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، وللتنديد بـ"انتهاكات الحوثيين بحق المدنيين في المحافظة المكتظة بالسكان".

وجرى تنظيم المظاهرة في أكبر شوارع مدينة تعز، التي تقع تحت سلطة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، حيث ندد المتظاهرون بسقوط ضحايا مدنيين بقصف نفذه الحوثيون على حي سكني في مدينة تعز.

ورفع عدد من المتظاهرين لافتة كبيرة مكتوب عليها "نحذر من هدنة تمنع الجيش الوطني من القتال، وتسمح للمليشيات الحوثية بقتل المدنيين وحصار المدن".

وقال بيان صادر عن المظاهرة، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن "مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، لا تؤمن بالسلام، ولا تفي بعهد أو ميثاق، وتتعامل مع كل المواثيق والعهود والاتفاقات كفرص لإضافة مكاسبها العسكرية ،وتوسيع مساحة القمع والتدمير ضد شعبنا".

وأضاف البيان :"منذ اليوم الأول للهدنة أخذت فيه مليشيا الحوثي المكاسب التي أعطيت لها كجوائز مجانية وأهمها فتح ميناء الحديدة، ومطار صنعاء، لترمي بعدها بكل الوعود والتعهدات التي التزمت بها وفي المقدمة فتح طرقات تعز الذي تعاملت معه بالرفض والنكوث".

ودعا البيان، رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى "رفض الهدنة التي تحولت إلى غطاء لممارسات مليشيا الحوثي ضد الأطفال والنساء والمدنيين".

كما دعا المتظاهرون، التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى "تحمل المسؤولية باستمرار الدعم والمساندة، والعمل على وضع حد لمرحلة الهدنة القاتلة التي مَثّلت فرصةً للحوثيين لممارسة القتل والتدمير بغطاء من قِبَلِ المجتمع الدولي".

وطالب البيان، مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، بالوقوف العادل إلى جانب الشعب اليمني ودعمه وتنفيذ القرارات ذات الصلة المتعلقة باليمن.

وتأتي هذه المظاهرة بعد هجوم يوم السبت الماضي على حي سكني في تعز، والذي قتل فيه طفل وأصيب 11 آخرون، واتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بالوقوف وراء الهجوم، فيما نفت الجماعة صلتها بذلك.

يشار إلى أنه مطلع يونيو الماضي جرى تمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين بعد انقضاء مدتها الأصلية التي بدأت مطلع أبريل الماضي.

ويشهد اليمن نزاعا دمويا منذ أكثر من 7 سنوات، بين القوات الحكومية، المدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي، وقد خلف واحدا من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

وأودت الحرب بحياة أكثر من 300 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وفق تقارير صادرة عن الأمم المتحدة.