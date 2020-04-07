 المدير الإقليمي للصحة العالمية: استمرار زيادة إصابات كورونا خلال الأسابيع المقبلة - بوابة الشروق
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المدير الإقليمي للصحة العالمية: استمرار زيادة إصابات كورونا خلال الأسابيع المقبلة

منى زيدان
نشر في: الثلاثاء 26 يوليه 2022 - 12:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يوليه 2022 - 12:08 م

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه تم الإبلاغ عما يقرب من 22.5 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وأكثر من 344 ألف حالة وفاة حتى 24 يوليو الجاري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية اليوم؛ لعرض آخر مستجدات فيروس كورونا وجدري القرود في الإقليم.

وأكد أن هناك 21 بلدا من أصل 22، أبلغ عن اكتشاف متحور مثير للقلق واحد على الأقل، بينما أبلغ 17 بلدا عن اكتشاف متحور أوميكرون المثير للقلق.

وأضاف أنه على مدى الأسابيع الخمسة الماضية، واصل إقليم شرق المتوسط ملاحظة زيادة في حالات الإصابة والوفيات الناتجة عن مرض كوفيد-19 بسبب انتشار تحورات المرض، وتخفيف أو إلغاء العمل بتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية في معظم البلدان، ونتوقع استمرار هذه الزيادة بضعة أسابيع أخرى.


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