ولي العهد السعودي يتوجه إلى اليونان وفرنسا

أفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية أن ولي العهد محمد بن سلمان توجه اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية إلى اليونان ومنها إلى فرنسا.



وأوردت الوكالة بيانا نقلا عن الديوان الملكي أن ولي العهد سيلتقي قيادة البلدين "لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".



وتأتي الجولة الأوروبية بعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمدينة جدة أجرى خلالها لقاءً ثنائيا مع ولي العهد.



و طلبت واشنطن وبعض العواصم الغربية الأخرى من الرياض ضخ مزيد من النفط لتخفيف الأسعار. إلا أن المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، قاومت هذه الضغوط بشدة.



وتأتي جولة ولي العهد السعودي الأوروبية أيضا بعد أيام قليلة من استقبال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في باريس، مع إعلان البلدان توقيع سلسلة من الاتفاقيات في قطاع الطاقة تشمل توفير الوقود لفرنسا بهدف "زيادة أمن" الإمدادات في البلد الأوروبي المتعطش لتنويع مصادره.