إسرائيل تستعد للحوار مع موسكو حول الجوانب القانونية لنشاط الوكالة اليهودية في روسيا

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في بيان صحفي يوم الثلاثاء إن إسرائيل تريد الحفاظ على العلاقات مع روسيا ومستعدة للحوار مع موسكو حول الجوانب القانونية لعملية الوكالة اليهودية لإسرائيل، في روسيا، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال البيان: "إذا كانت هناك مشاكل قانونية مرتبطة بالأنشطة الهامة للوكالة اليهودية لإسرائيل في روسيا، فإن إسرائيل مستعدة دائما للحوار، والحفاظ على العلاقات المهمة بين البلدين".

وأكد المتحدث أن العلاقات بين إسرائيل وروسيا تقوم على أساس تاريخ طويل واتصالات منتظمة ومصالح مشتركة.

في وقت سابق يوم الثلاثاء ، دعا السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى الامتناع عن تسييس الوضع حول الوكالة اليهودية وإبرازه على العلاقات الروسية الإسرائيلية بشكل عام، لكنه شدد على أن جميع المنظمات في روسيا يجب أن تمتثل للقوانين الروسية.

وقالت محكمة منطقة باسماني في موسكو لوكالة "تاس" في 21 يوليو إن وزارة العدل الروسية طالبت بإنهاء الوكالة اليهودية التي تتمتع بوضع منظمة غير ربحية مستقلة. وستعقد جلسات الاستماع الأولية بشأن هذه الدعوى في 28 يوليو.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد إلى اجتماع حكومي استثنائي حول هذا الموضوع، وقرر إرسال وفد حكومي إلى روسيا لضمان استمرار نشاط الوكالة في موسكو. كانت صحيفة جيروزاليم بوست الاسرائيلية قد قالت في 5 يوليو أن الحكومة الروسية طلبت من الوكالة إنهاء أنشطتها في روسيا.