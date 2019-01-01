الخارجية العراقية: بيان مجلس الأمن بشأن هجوم دهوك يدعم موقفنا

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، أن بيان مجلس الأمن بشأن هجوم دهوك يدعم موقف العراق.



وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "بيان مجلس الأمن بإدانة الاعتداء على سيادة العراق هو الأول من نوعه في سياق سلسلة الانتهاكات التركية لسيادة وأمن العراق".



وأضاف أن "مضمون البيان يدعم موقف العراق ويضع إجراءات النظر بالاعتداء على السيادة الوطنية في سياق جديد".



وأدان مجلس الأمن الدولي مساء أمس الهجوم التركي على محافظة دهوك بإقليم كردستان شمالي العراق.



وذكر مجلس الأمن الدولي في بيان، أنه يدين الهجوم على محافظة دهوك، كما أنه يجدد دعمه لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه.

وأضاف: "ندعم السلطات العراقية في التحقيقات بشأن الهجوم، ونحث جميع دول الأعضاء على التعاون مع الحكومة العراقية لدعم التحقيقات".



وجدد أعضاء المجلس التأكيد على دعم استقلال وسيادة ووحدة الأراضي العراقية، والعملية الديمقراطية والازدهار في العراق.



كان القصف التركي الذي وقع الأسبوع الماضي قد تسبب بمقتل تسعة أشخاص بينهم طفلة بعمر عام، وإصابة 31 آخرين.