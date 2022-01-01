سعيد يوفر مصيفا مجانا للأرامل والمحتاجين: بدل مصيف لوحدي أسعد الناس معايا

"مصيف ببلاش للأرامل والمحتاجين"، هكذا أعلن أحد الشبان عبر فيسبوك عن مشروعه الصغير لإسعاد الكثيرين من غير القادرين.

سعيد عادل، هو شاب في بداية العقد الثالث من عمره، وصاحب الفكرة الخيرية التي لاقت استحسانا وترحيبا من عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الذين اعتبروا مبادرته الخيرية الأفضل من نوعها خلال موسم المصايف الساري حاليا في مصر.

يقول سعيد لـ"الشروق"، إنه يعمل مالكا لعدة شركات صغيره في مجالات مختلفة، وإنه فكر في تخصيص فيلا يمتلكها لإسعاد المحتاجين خاصة الأرامل، لقضاء 3 أيام فيها بدون أية تكلفة: "المشروع ملكي وهو عبارة عن فيلا خاصة بي مكونة من دور واحد تم تقسيمها لتعطي شكل الفندق الصغير واستلهمت الفكرة من الغرب لأنني كثير السفر للخارج".

يضيف سعيد، أن ما دفعه لتخصيص فيلته الخاصة في الإسكندرية، منطقة العجمي، شارع أبو يوسف، كمصيف للفئات المحتاجة، هو إسعاد غير القادرين: "أنا مؤمن إني لو أقدر أفرح حد فأنا مش هتأخر إني أعمل كده ومفيش حاجة أكتر من كده تديني أجر وثواب عند ربنا، فقولت بدل مصيف لوحدي أسعد الناس المحتاجة معايا".

وتابع: "قررت يكون المصيف المجاني للسيدات الأرامل والفئات المحتاجة فقط لأنهم يستحقوا فعلا، وفكرة المشروع خطرت ببالي لأن صعب جدا الفئات دي يطلعوا مصيف لأن الناس العادية بتعاني ماديا، نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية مؤخرا وليس في مصر فقط بل على سبيل المثال في باريس أيضا بحكم سفري للخارج".

وأوضح سعيد، أنه استطاع توفير جو مناسب لقضاء مصيف عائلي في فيلته في الإسكندرية لمدة 3 أيام فقط حتى يتمكن من إسعاد أكبر عدد من المحتاجين خلال شهر أغسطس، وأن الفيلا المقسمة تتسع لـ 50 فردا لكل 50 سريرا في الرحلة الواحدة.

وأشار سعيد إلى أنه صمم بعض الخدمات الترفيهية داخل الفيلا لإسعاد المصطافين مثل حمام سباحة وصالة بلياردو وصالة بينج بونج وملاعب كرة قدم وأماكن مخصصة للتصوير.

ونوه إلى أنه في حال تم المصيف المجاني للمحتاجين خلال شهر أغسطس بشكل جيد وسليم، فسيطبقه مرة أخرى خلال شهر سبتمبر لكن هذه المرة ستكون للعرائس غير القادرين على نفقات شهر العسل.

وعن الأعداد التي استجابت للمبادرة المجانية، قال سعيد إنه حتى الآن لم يأتي أحد للمكان: "لم نستقبل أحد وعندي آلاف الطلبات استقبلتها عبر الصفحة على فيسبوك وتم تسجيل أعداد كبيرة جدا تفوق كل التخيلات، نستعد للانتقاء منها".

وعن كيفية التحقق من استحقاق زوار المكان للخدمات المقدمة يقول سعيد، إنه لن يستطيع التحقق من الحالة المادية لكل المتقدمين للحصول على فرصة لقضاء مصيف مجانا: "مش هقدر أتحقق من مستوى الأسر لكني هترك الأمر لضمير الناس، ومعتقدش إن حد هيجي يقول إنه ضعيف ماديا وإن أسرته بتعاني عشان يصيف ببلاش".