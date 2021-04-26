قالت سلطات مكافحة الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن حريقا خارج منتزه يوسميتي الوطني في الولاية "يظهر سلوكا غير مسبوق" و"يتحرك بسرعة كبيرة"، ما يعرض جهود الإخلاء إلى الخطر بسبب ضيق الوقت.

وامتد حريق "أوك فاير Oak Fire" حتى الآن إلى أكثر من 16700 هيكتار من الأراضي، ودمر ما لا يقل عن 7 مباني، وفقا لمسؤول كتيبة الإطفاء، جون هيغي.

وأضاف المسؤول: "وقت رد الفعل لإخراج الناس محدود لأن هذا الحريق يتحرك بسرعة كبيرة"، وفقا لشبكة "سي إن إن".

وأجبر "أوك فاير" حوالي 3 آلاف شخص على الأقل على الخروج من منازلهم، وفقا لمكتب حاكم الولاية، جافين نيوسوم، منذ أن بدأ الحريق يوم الجمعة في سفوح سييرا نيفادا.

ويشارك نحو 25 ألف عنصر إطفاء في الجهود الجارية، وتم احتواء 10% فقط من الحريق.

ونشر مستخدمو موقع تويتر فيديوهات للحريق، ووصف بعضهم سحب الدخان وانعكاس اللون البرتقالي للنيران والشمس في السماء بأنها "منظر سريالي لنهاية العالم".

وقالت السلطات إن الفرق تستخدم أكثر من 10 مروحيات و281 سيارة إطفاء و46 صهريجا من النوع القادر على نقل كميات كبيرة من المياه.

ويعد Oak Fire أكبر حرائق كاليفورنيا النشطة حاليا، والتي تغذيها ظروف الجفاف الممتدة في معظم أنحاء الولاية، تاركة وراءها نباتات هشة سريعة الاحتراق.

ويؤثر الحريق على الطقس في ولايات أخرى، في حين أشارت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في بورتلاند بولاية أوريغون في تغريدة إلى أن درجات الحرارة المرتفعة قد تتأثر إذا وصل الدخان الناتج عن حريق البلوط إلى المدينة.