 إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم بكوم حمادة في البحيرة - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 يوليه 2022 1:39 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك من يتحمل مسؤولية إخفاق الأهلي في كأس مصر؟


النتـائـج تصويت

إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم بكوم حمادة في البحيرة

خميس البرعي
نشر في: الثلاثاء 26 يوليه 2022 - 1:17 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يوليه 2022 - 1:17 ص

أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات متفوقة بالجسم اليوم جراء حادث تصادم بين موتوسيكل وجرار زراعى بطريق خربتا بيبان كوم حمادة بمحافظة البحيرة.


تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وجرار زراعى بطريق خربتا بيبان كوم حمادة ووجود مصابين.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين إصابة كل من "عبد العزيز م ع 18سنة ، محمود خ ل 25, عمرو ل ا 19 سنة" وجميعهم ميقيمون بكوم حمادة.

تم نقل المصابين لمستشفى كوم حمادة لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك