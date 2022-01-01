إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم بكوم حمادة في البحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات متفوقة بالجسم اليوم جراء حادث تصادم بين موتوسيكل وجرار زراعى بطريق خربتا بيبان كوم حمادة بمحافظة البحيرة.
تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وجرار زراعى بطريق خربتا بيبان كوم حمادة ووجود مصابين.
وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين إصابة كل من "عبد العزيز م ع 18سنة ، محمود خ ل 25, عمرو ل ا 19 سنة" وجميعهم ميقيمون بكوم حمادة.
تم نقل المصابين لمستشفى كوم حمادة لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة.