طلاب الدراسات العليا بجامعة طنطا يمزقون شهادات الكمبيوتر بعد مطالبتهم بالتحول الرقمي

مزق عدد كبير من طلاب الدراسات العليا بجامعة طنطا شهادات الكمبيوتر التي حصلوا عليها بمقابل رسوم كشرط للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة.

وقال عدد من الطلاب فضلوا عدم ذكر اسمهم لـ"الشروق"، إن جامعة طنطا كانت تشترط الحصول علي دورة الكمبيوتر للحصول على درجة الدكتوراة والماجستير، وبالفعل حصل الكثير من الطلاب علي هذه الدورة برسوم تصل إلى 400 جنيه، ولكنهم فوجئوا بإدارة الدراسات العليا في الكليات تطالبهم بدورة التحول الرقمي، وهي نفس مضمون دورة الكمبيوتر للحاصلين عليها.

وأكد الطلاب، أنهم عندما توجهوا لنائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا رفض مقابلتهم مما اضطر بعضهم إلى حرق الشهادة الموقع عليها من الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة بنفسه لأن معظمهم لم يستطع توفير مصاريف الدورة الجديدة التي تصل إلى ألف جنيه.

من ناحيته، قال مصدر بجامعة طنطا لـ"الشروق"، إنه صدر قرار مجلس الجامعة باعتماد دورة التحول الرقمي كشرط للمنح في الدراسات العليا بناءً على مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات بعدم اعتماد شهادات مكملة كشرط لاعتماد المنح من المجلس الأعلى للجامعات بخلاف شهادات دورات التحول الرقمي.

وتؤكد الجامعة أنها تلتزم بقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وأنه تم التوجيه بتكثيف دورات التحول الرقمي والاختبارات الخاصة بها للتيسير على أبنائها الطلاب.