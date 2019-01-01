أعلنت شركة خدمات الأقمار الصناعية الفرنسية يوتلسات توقيع مذكرة تفاهم مع 74% من مساهمي وان ويب بشأن صفقة اندماج بين الشركتين عن طريق مبادلة الأسهم.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن القيمة الإجمالية للصفقة تبلغ 4ر3 مليار دولار وتقيم سعر يوتلسات نحو 12 يورو بما في ذلك التوزيعات النقدية.



ومع إتمام الصفقة ستمتلك يولستات 100% من أسهم وان ويب مع استبعاد الحصة الخاصة لحكومة بريطانيا.



وسيحصل مساهمو وان وايب على 230 مليون سهم من الأسهم الجديدة التي تصدرها يوتلسات بما يمثل 50% من إجمالي زيادة رأسمال الشركة الفرنسية.



وسيتقاسم مساهمو يوتلسات ووان ويب ملكية أسهم يوتلسات مناصفة بعد اتمام الصفقة.



وتحتاج الصفقة إلى موافقة مساهمي يوتلسات خلال الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية للشركة المقرر في نهاية النصف الأول من العام المقبل.