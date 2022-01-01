الإسماعيلي: قدمنا مباراة سيئة أمام بيراميدز وندعم حمزة الجمل

علق خالد الطيب عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، على هزيمة فريقه أمام بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

وخسر الإسماعيلي أمام بيراميدز، برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاحد، على استاد الإسماعيلية، بالجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري.

وقال خالد الطيب في تصريحات إذاعية: «الحمد لله، كانت مباراة سيئة، وكان سقف طموح الجماهير عاليا، بعد الفوز على إنبي في كأس الرابطة، وعلى سموحة وفيوتشر وهي مباريات صعبة».

وتابع «من حق جمهور الإسماعيلي أن يرى فريقه مُرعبا لكل الأندية مثلما كان من قبل، ومعظم لاعبي الفريق بالأمس لم يكونوا في حالتهم نتيجة العبء النفسي الذي يقع عليهم فهم كانوا يريدون مواصلة الانتصارات بالفوز على بيراميدز».

وأضاف عضو مجلس الإسماعيلي: «اللاعبون لم يكونوا موفقين، وضربات الجزاء التي احُتسبت أثرت نفسيًا عليهم، وهي مباراة انتهت والجهاز الفني قادر على احتواء الموقف والأزمة النفسية التي يمر بها اللاعبون، ونحن لدينا مباريات هامة وصعبة في الفترة القادمة، واللاعبون سيركزون وسيعوضون الجماهير إن شاء الله».

وأشار: «ندعم الجهاز واللاعبين وطبعا النتيجة كانت كبيرة، ومهما اعتذرنا للجماهير لم يكن مقبولا بالنسبة لهم، والمطلوب هو تخطي المرحلة، وإن شاء الله سنتخطى الأزمة».

واختتم: «الجهاز الفني حقق شكلًا جيدا للفريق، لم يكن هناك شكل في الدور الأول، ومع حمزة الجمل أصبحت هناك إيجابية أكثر في اللعب وحقق نتائج جيدة، والأداء تطور».