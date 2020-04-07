وزير الخارجية العراقي يطالب تركيا بسحب قواتها العسكرية من العراق

طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مساء اليوم الثلاثاء، الحكومة التركية إلى سحب قواتها العسكرية، والخروج كليا من الأراضي العراقية، والسعي لبناء علاقات جيدة ومهمة وصحية مع العراق.

وقال الوزير العراقي الذي وصل اليوم إلى نيويورك لحضور جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية "إن وجود القوات العسكرية التركية وحزب العمال الكردستاني التركي على الأراضي العراقية غير قانوني ولا توجد أية اتفاقية تجيز للقوات العسكرية التركية التواجد على الأراضي العراقية" .

وأضاف"أن الحكومة العراقية لاتتدخل في الشؤون الداخلية لتركيا ولايمكن القبول بتصدير المشاكل التركية إلى العراق وحلها عسكريا على الأراضي العراقية".

وقال" إن القوات العسكرية التركية هي من قصفت المنطقة السياحية في دهوك وأوقعت ضحايا وإصابات بين المدنيين، ولا مجال للانكار من قبل الجانب التركي، وهو عمل مدان ويجب تعويض الضحايا من جراء هذا الاعتداء".

وأكد وزير الخارجية العراقي"نحاول إقناع مجلس الأمن الدولي بخطورة العمليات العسكرية التركية على الأراضي العراقية،وإدانة هذه الاعتداءات، وإخراج القوات التركية من الأراضي العراقية".

وأضاف "هناك نحو 4 آلاف عسكري تركي على الأراضي العراقية و100 نقطة عسكرية تركية وقواعد عسكرية وهذا يعني أن القوات التركية تتواجد في عمق الأراضي العراقية".

وطالب بتشكيل لجنة دولية لحسم موضوع تواجد القوات العسكرية التركية وحزب العمال الكردستاني وإخراجهما من العراق لأن هذا التواجد غير مقبول وغير مؤطر قانونيا بين البلدين.