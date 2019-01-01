قتيلان بعد إطلاق نار استمر طوال الليل في فانكوفر بكندا

ذكرت السلطات الكندية، اليوم الإثنين، أن مسلحا جاب لساعات في إحدى ضواحي مدينة فانكوفر أطلق النار على أربعة أشخاص في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، قتل اثنين منهم، بينما فتح النار على ملهى ليلي ومركز للمشردين وأماكن أخرى قبل أن يقتله رجال الشرطة.

وبدأت الهجمات في الساعات الأولى من الصباح في منطقة "لانجلي" واستمرت حتى الفجر، وفقا للسلطات، التي أشارت في البداية إلى أن إطلاق النار استهدف المشردين.

وحدث إطلاق النار الأول في منتصف الليل في الملهى، مع المزيد من عمليات إطلاق النار في الساعة الثالثة صباحا و5 صباحا و 5:45 صباحا - بما في ذلك في مجمع سكني يوفر الدعم للأشخاص الذين ينتقلون من حالة التشرد.

وقالت الشرطة إن مشاهد إطلاق النار الأخرى كانت محطة للحافلات وطريق سريع.

وأرسلت الشرطة تنبيها عبر الهاتف المحمول للسكان في الساعة 6:20 صباحا، قائلة إنهم كانوا في مكان وقوع عدة عمليات إطلاق نار "شملت ضحايا عابرين".

وقال الرقيب ديفيد لي، المتحدث باسم المحققين في جرائم القتل، للصحفيين في وقت لاحق إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الضحايا بلا مأوى.

وقالت شرطة الخيالة الكندية الملكية إن فريق الاستجابة للطوارئ واجه المشتبه به على مسافة ليست بعيدة من طريق سريع حيث تم العثور على رجل مصاب بعيار ناري في ساقه.

وقال غالب بحياني، مدير شرطة الخيالة، إنه عندما قتل الضباط المسلح بالرصاص.

وقال بهياني إن السلطات لم تعرف الدافع وراء إطلاق النار أو ما إذا كان تم التعرف على مطلق النار وضحاياه.