رئيس تجارية الجيزة: تعاون مصري هندي لتحويل العلاقات الثنائية إلى تجارية

أكد محمد إمبابي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أن اتحاد الغرف التجارية يهتمون بدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والهند، جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات منتدى الأعمال المصري الهندي لعام ٢٠٢٢ بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأشار إمبابي، إلى أن الاقتصاد الهندي يحتل المركز السادس عالميا حيث يصل إلى أكثر من ٣ تريليون دولار، فضلا عن أن الهند من أهم الشركاء التجاريين لمصر فهى تمثل ثانى أكبر مستورد للسلع والمنتجات المصرية فى العام الماضي ٢٠٢١.

وأوضح رئيس تجارية الجيزة، أن منتدى الأعمال المصري الهندي يأتي هذا العام بمشاركة خاصة من الإتحاد الإفريقي، لافتا إلى أن الهدف من المنتدى هو تحويل العلاقات الثنائية بين مصر والهند إلى علاقات تجارية متعددة الأطراف وزيادة التبادل التجاري بين البلدين والبلاد الإفريقية.

وأكد تشكيل مجلس أعمال مصري هندي عام 2013؛ بهدف دعم وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الهند ومصر، حيث أن السوق الهندى سوق كبير جدا يتيح للبضائع والمنتجات المصرية تعويض النقص في الطلب عليها من أماكن ودول اخرى.

وأشار إمبابي، إلى أنه يجب العمل من الغرف التجارية المصرية على الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يطرحها المنتدى، ويجب أن يتم استغلال تلك اللقاءات مع رجال الأعمال من الهند في دعم وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية معهم لفتح أسواق جديده للبضائع والمنتجات المصرية.

ومن جانبه، قال إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن الاتحاد يمثل أكثر من 5 ملايين تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات من منتسبي الغرف التجارية المصرية.

وأشار العربي، إلى أن الغرف التجارية تسعى لعلاقات تجارية مع الهند ورجال الأعمال بها، في ظل عراقة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والهند على المستويات السياسية والاقتصادية فهي الداعم والحافز الرئيسي للعمل على تحقيق التواصل والنجاح في إنجاز الأهداف الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.