قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، إنه لن يعود لممارسة العمل السياسي مرة أخرى بعد انتهاء فترة ولايته.

وأضاف في تصريحات للقناة 13 الإسرائيلية، مجيبا عن سؤال بشأن احتمال عودته إلى السياسة في نهاية فترة ولايته بعد ست سنوات: "لا، لقد كنت في الحياة العامة منذ سنوات عديدة، ست سنوات لا تزال فترة طويلة".

وكشف هرتسوج مازحا، تهديدا تلقاه من زوجته بتركها له إن قرر العودة للسياسة مرة أخرى، قائلا: "أخبرتني زوجتي أنه إذا نويت العودة إلى هناك مرة أخرى فلأعد، لكن مع امرأة أخرى"، وفق وكالة "سبوتنيك".

وذكر أنه وزوجته راضيان عن مهمته التي يتولاها الآن، مشيرا إلى أن خدمة بلاده ليست في السياسة فقط.

وصرح الرئيس الإسرائيلي: "هناك الكثير لنفعله في البلد ولا يجب أن نفعله في السياسة، أنا وميشال راضيان عن المهمة الموكلة إليّ، نحن نحتضن هذا البلد الرائع والشعب على جميع المستويات".

وعن طبيعة دوره كرئيس لإسرائيل وما يمتلكه من صلاحيات تؤهله لخدمتها، على حد تعبيره، قال هرتسوج: "يتمتع رئيس الدولة بمكانة وأدوات مهمة بالتأكيد لأي نظام في بلد مثل بلدنا، ولهذا السبب أعمل دائمًا بالتعاون الكامل مع كل رئيس وزراء".

وذكر أنه كانت لديه علاقة ممتازة مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته نفتالي بينيت، ولديه تعاون جيد للغاية مع يائير لابيد.

وأشار إلى أنه يتحدث إلى الجميع، مضيفا: "وأحاول بكل الطرق أن أشرح في المحادثات وجهًا لوجه إلى أي مدى يجب على المرء أن يتراجع في لحظة ما".