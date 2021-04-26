وزير خارجية إيطاليا: إفريقيا لاعب أساسي بالنسبة لأمن الطاقة في أوروبا

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، دي مايو، أن إفريقيا لاعب أساسي بالنسبة لأمن الطاقة لبلاده وللاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن إبرام اتفاقات مع الجزائر والكونغو وأنجولا وموزمبيق يأتي في إطار التحرر قدر الإمكان وفي أقرب وقت ممكن من الاعتماد على الغاز الروسي.



وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، إن هذه الاتفاقيات تضاف إلى تلك المبرمة مع شركاء آخرين، من الخليج العربي إلى بحر قزوين وإلى الإمدادات الأكبر من جانب الولايات المتحدة.



وأضاف أن الحرب الدائرة في قلب أوروبا تجعل من الضروري إعادة التفكير بمصادر وطرق إمدادات الطاقة.