شهدت حلقة اليوم من برنامج «العلوم السياسية»، الذي تقدمه الإعلامية جمانة هاشم، عبر فضائية «الغد»، رد فعل صادم من خبير تركي بعد سؤال عن العراق وسوريا، الذي انفعل وصرخ على الهواء، كما سبّ المذيعة ونعتها بـ«الكاذبة».



وسألت الإعلامية ضيفها عن سبب عدم لجوء تركيا لتصفير المشكلات مع العراق وسوريا، في الوقت الذي تعمل فيه على تصفير المشكلات على المستوى الإقليمي والدولي.



ونفى مدير معهد إسطنبول، وجود مشكلات مع العراق، وادعى بأنها مشكلات «مصطنعة» من الجانب العراقي، مستشهدًا بمقتل مجموعة من المدنيين في شمال العراق، خلال شهر فبراير لعام 2021، أمام أنظار العالم.



وزعم بقوله: «أين دول العالم والإعلام الذي يدعي أنه حر، الجريمة وقعت في داخل الأراض العراقية، وتركيا لم تقدم شكوى في أي مكان، ومن قتلوا المدنيين يتمتعون بالحصانات داخل الأراضي العراقية، الحكومة العراقية تعطي المال والسلاح».



وانفعل على الهواء: «إذا هناك منظمات إرهابية والشعب العراقي والحكومة وسوريا تبقى متفرجة على الإرهابيين، هل تركيا يجب عليها أن تتفرج لما يحدث لمواطنيها هذا غير ممكن؟».



وسألت المذيعة الخبير التركي عمن يعين تركيا شرطيًا وضابطًا للمنطقة، ليصرخ الضيف: «هل شاهدتيهم أنتِ؟ لماذا تتكلمين بهذا الأسلوب، هذا ليس سؤالا أنت تكذبين على الشاشة، أنتِ كذابة»، وردت المذيعة احتجاجًا برفضها لهذا الأسلوب في الحوار.





