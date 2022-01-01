برنامج خاص للاعبي الإسماعيلي بسبب ضغط المباريات

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، بالتنسيق مع الدكتور مجدي الباز طبيب الفريق برنامجًا خاصًا للاعبين خلال الفترة الحالية، بسبب ضغط المباريات.

حيث قرر «الجمل» تخفيض الحمل البدني على لاعبيه أثناء التدريبات الجماعية مع إقامة برامج استشفائية بصفة مستمرة حتي لا يتعرضون للإجهاد في الفترة القادمة.

ومن المعروف أن الإسماعيلي لديه ضغط لقاءات بمسابقة الدوري العام، بحيث سيخوض كل 4 أيام مباراة داخل وخارج ملعبه، في ظل سعيه لمصالحة جماهيره قبل نهاية موسم هو الأصعب للدراويش في تاريخه.