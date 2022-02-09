سفارة روسيا بواشنطن: تصوير بلادنا على أنها معزولة مجرد خيال أمريكي

علقت السفارة الروسية في الولايات المتحدة على تصريحات الخارجية الأمريكية، التي قالت فيها إن روسيا "معزولة عن العالم".

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، عن بيان أصدرته السفارة الروسية في واشنطن قوله إن :" محاولات تصوير بلادنا على أنها معزولة سببها خيال منتقد لشخصيات أمريكية تفقد اتصالها بالواقع بشكل متزايد".

وأشار البيان إلى أن رغبة وزارة الخارجية الأمريكية في تشويه الصورة الحقيقية للأحداث في روسيا تثير الحيرة، ليس فقط لدينا، وإنما أيضا بين وسائل الإعلام المحلية الأمريكية.

وكان الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قد أعلن في وقت سابق أن روسيا أصبحت "منبوذة".