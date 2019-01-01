مندوب سوريا الأممي: الاعتداءات الإسرائيلية تتكرر في ظل صمت غير مقبول من مجلس الأمن

قال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ، اليوم الثلاثاء، إن الاعتداءات الإسرائيلية على سورية وفلسطين المحتلة وجنوب لبنان، تتكرر في ظل صمت غير مقبول من مجلس الأمن وحماية أمريكية.

وأضاف في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ممارساته العدوانية؛ لتكريس احتلاله للجولان السوري وإطالة أمده، في انتهاك لمبادئ القانون الدولي، وأحكام الميثاق وقرارات الشرعية الدولية.

وأشار إلى أن «سورية تؤكد تمسكها الراسخ بحقها في استعادة الجولان المحتل كاملاً، بجميع الوسائل التي يكفلها القانون الدولي، باعتباره حقا أبديا لا يسقط بالتقادم».

ولفت إلى أن «سورية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، ومساءلة سلطاته عن انتهاكاتها وممارساتها العدوانية».

وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، مناقشته الفصلية المفتوحة حول «الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين».

وخلال جلسة المناقشة، تقدم نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، إيجازا حول الموضوع.