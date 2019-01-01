محافظ مطروح يستقبل الرئيس الجديد لفرع هيئة قضايا الدولة بالمحافظة

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، المستشار سعيد عثمان رئيس هيئة قضايا الدولة بمطروح خلفا للمستشار أحمد عبد الغني.

وأشاد محافظ مطروح، بدور الهيئة الإيجابي مع تقديم أوجه الدعم لدور الهيئة الكبير، وتقدير تعاونها مع الجهاز الإداري بالمحافظة.

وأكد على الدور الحيوي الذي يقوم به القضاء لتحقيق العدالة، ودعم جهود الهيئة العامة في الحفاظ على المال العام، والتعاون بين هيئة قضايا الدولة والمحافظة في عدد من الملفات المهمة والموضوعات الحيوية، فضلًا عن سرعة إنجازها والدفع بالجهود التنفيذية والتنموية.

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد من أجل مصلحة الوطن و التنمية مع الارتقاء بمستوى وجودة حياة المواطنين والحفاظ على الحقوق والواجبات من أجل الصالح العام.