منة فضالي تشكو من إهمال إحدى المستشفات أثناء علاج والدتها

أعربت الفنانة منة فضالي، عن استيائها الشديد من طريقة تعامل إحدى مستشفيات مدينة ٦ أكتوبر بالجيزة مع المرضى.

وكتبت منة عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، قائلة: «مستشفي الصفوه من أوحش المستشفيات اللي في العالم، أسواء معاملة مفيش متابعة للمريض، أمي فضلت في الطواري ٣ ساعات وعندها سكر وكانت حالتها صعبه والتمرجي رابطلها درعها علشان يسحب دم علشان يعرف فصيله دمها ايه سابها مربوطه وقاعد يضحك مع زملائه».

وأضافت: «سابوها في الطوارئ ٣ ساعات علشان نطلع الأوضه ونلحق نعلق كياس الدم لأن الهيموجلوبين عندها ٤ وكان نفسها رايح ومفكروش يتابعو أو يعملو تحليل بعد نقل الدم أو يكتبو أدويه بصراحه حاجه في منتهي الإهمال مشوفتش كده في حياتي بصراحة».



