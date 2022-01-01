 منة فضالي تشكو من إهمال إحدى المستشفات أثناء علاج والدتها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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منة فضالي تشكو من إهمال إحدى المستشفات أثناء علاج والدتها

منة فضالي
منة فضالي

نشر في: الثلاثاء 26 يوليه 2022 - 12:15 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يوليه 2022 - 12:15 ص

أعربت الفنانة منة فضالي، عن استيائها الشديد من طريقة تعامل إحدى مستشفيات مدينة ٦ أكتوبر بالجيزة مع المرضى.

وكتبت منة عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، قائلة: «مستشفي الصفوه من أوحش المستشفيات اللي في العالم، أسواء معاملة مفيش متابعة للمريض، أمي فضلت في الطواري ٣ ساعات وعندها سكر وكانت حالتها صعبه والتمرجي رابطلها درعها علشان يسحب دم علشان يعرف فصيله دمها ايه سابها مربوطه وقاعد يضحك مع زملائه».

وأضافت: «سابوها في الطوارئ ٣ ساعات علشان نطلع الأوضه ونلحق نعلق كياس الدم لأن الهيموجلوبين عندها ٤ وكان نفسها رايح ومفكروش يتابعو أو يعملو تحليل بعد نقل الدم أو يكتبو أدويه بصراحه حاجه في منتهي الإهمال مشوفتش كده في حياتي بصراحة».

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