إيفو: نقص الغاز يثقل كاهل التصدير في ألمانيا

ذكر معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية، أن النقص الوشيك في الغاز يتسبب في زيادة العبء على آفاق اقتصاد التصدير في ألمانيا.

وبحسب استطلاع أجراه المعهد وشمل نحو 2300 شركة صناعية، تراجعت توقعات الصادرات -وهي مؤشر المناخ الصناعي- من يونيو إلى يوليو بمقدار 3.9 نقاط إلى سالب 0.5 نقطة.

وأوضح المعهد اليوم الثلاثاء أن هناك شكا متزايدا بشأن تطلعات التصدير في قطاع الصناعات الكيميائية كثيف الاستهلاك للغاز الطبيعي. وأشار الاستطلاع إلى أن قطاع تصنيع المواد الغذائية كان أكثر تشاؤما. كما توقع قطاع الطباعة ومصنعو المنتجات المطاطية والبلاستيكية انخفاضا في صادرات منتجاتهم، وكذلك مصنعو الأثاث.

وفي المقابل يتوقع مصنعو معدات معالجة البيانات والمنتجات الإلكترونية والبصرية زيادات كبيرة في الصادرات. كما تتطلع أيضا صناعة المشروبات إلى زيادة المبيعات الخارجية. وتتوقع صناعة السيارات والآلات نموا معتدلا في الصادرات.

وكانت شركة الغاز الروسية "جازبروم" أعلنت أمس الاثنين أنها ستخفض مرة أخرى شحنات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" اعتبارا من غد الأربعاء، مبررة الخفض بإصلاح توربين. ومنذ الحرب الروسية في أوكرانيا، التي رد عليها الغرب بفرض عقوبات شديدة على موسكو، ازداد خطر فرض حظر كامل على الغاز الطبيعي، وهو ما قد يلحق الضرر بالاقتصاد الألماني بشدة.