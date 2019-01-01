تراجع أرباح «لوجيتك إنترناشونال» لمستلزمات الكمبيوتر

أعلنت شركة صناعة مستلزمات الكمبيوتر الأمريكية السويسرية "لوجيتك إنترناشونال" مساء الاثنين تراجع صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 84ر100 مليون دولار بما يعادل 61ر0 دولار للسهم الواحد مقابل 84ر186 مليون دولار بما يعادل 09ر1 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.



من ناحيته، قال براكين درايل، الرئيس التنفيذي للشركة، أنه في حين تؤثر صعوبات أوضاع الاقتصاد الكلي على أداء الشركة، فإنه متفائل باستمرار النمو في الطلب على مستلزمات تشغيل ملفات الفيديو ولوحات المفاتيح وأجهزة التأشير مع تبللور اتجاهات نظام العمل الهجين الذي يجمع بين العمل من المنزل والعمل من المكاتب، والعودة إلى العمل المكتبي، بعد فترات الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.



يذكر أن شركة "لوجيتك" متخصصة في صناعة مستلزمات أجهزة الكمبيوتر مثل الكاميرات ولوحات المفاتيح والفأرة وغير ذلك.



وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 12% إلى 16ر1 مليار دولار ، وبنسبة 9% عند تثبيت سعر الصرف، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعكس أداء الشركة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم وتأثيراتها على الصناعة، مع ارتفاع الأداء في سنة المقارنة، حيث زادت المبيعات خلال الربع الأول من العام المالي الماضي بنسبة 66%.



في الوقت نفسه خفضت الشركة توقعاتها لنتائج العام المالي الحالي ككل، حيث تتوقع حاليا تراجع المبيعات بما يتراوح بين 4 و8% بدلا من 2 و4% وفق التوقعات السابقة. كما تتوقع تحقيق أرباح تشغيل تتراوح بين 650 و750 مليون دولار عوضا عن 875 و925 مليون دولار وفق التوقعات السابقة.



وأشارت لوجيتك إلى موافقة مجلس الإدارة على زيادة قيمة تفويض إعادة شراء الأسهم إلى ما يصل إلى 5ر1 مليار دولار، في حين تنفذ الشركة حاليا برنامجا لإعادة شراء أسهم بقيمة مليار دولار خلال ثلاث سنوات.