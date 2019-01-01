وزير الدفاع الإيطالي يؤكد التزام بلاده العسكري المستمر تجاه ليبيا

أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، التزام بلاده العسكري المستمر تجاه ليبيا على عدة جبهات (مهمة الدعم) "Miasit"، التي تتطور بشكل متزايد نحو بناء القدرات، وكذلك المهام البحرية "بحر آمن" على الصعيد الوطني، و"إيريني" في سياق الاتحاد الأوروبي).

وقال وزير الدفاع الإيطالي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "أكي"، إن القضية الليبية تتصدر قلب العمل الاستباقي لوزارته، بسبب الأهمية التي تكتسبها بالنسبة لإيطاليا.

وأشار إلى أن الوجود المستمر للمرتزقة والمليشيات الأجنبية في ليبيا لا يزال يثير القلق على صعيد السياسة الدفاعية، محذرا من أن الجمود السياسي، يمكن أن يكون نذير صراعات واشتباكات جديدة بين الفصائل المختلفة المتواجدة على الساحة.

ومن جهة أخرى، كشف وزير الدفاع الإيطالي، عن أن اشتراك بلاده في البعثات العسكرية الدولية قد وصل إلى 44 بعثة؛ خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن حجم الالتزامات الخاصة بالبعثات التي أقرتها الحكومة انتقلت من 6500 وحدة في المتوسط خلال العام الماضي، إلى متوسط ​​5998 وحدة، يُتوقع الوصول إليها بحلول نهاية العام الجاري.

وأشار وزير الدفاع الإيطالي إلى أن الأهم من ذلك هو الزيادة في الحد الأقصى المسموح به من ناحية عدد الأفراد الذي وصل إلى 12050 عنصراً مقابل 9500 العام الماضي.

وأكد أن هذه الزيادة تتماشى مع عدد المهمات الـ44 المخطط لها هذا العام، مع الأخذ بالاعتبار لـ40 مهمة موسعة و4 مهام تم إطلاقها حديثًا، وإحداها قوة المهام المشتركة عالية الاستعداد للناتو (Vjtf).