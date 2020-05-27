صادرات الأرز الباكستانية إلى الصين تشهد نموا خلال الأشهر الـ6 الأولى من 2022

بلغت قيمة صادرات الأرز الباكستانية إلى الصين خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري نحو 345 مليون دولار، مقابل 258 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب إحصاءات الإدارة العامة للجمارك في الصين.



وأفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الباكستانية اليوم الثلاثاء، بأن صادرات الأرز الباكستانية شهدت نموا بلغت نسبته 23% في العام المالي 2021-2022، ووصلت إلى 2.511 مليار دولار، مقابل 2.041 مليار دولار في العام المالي 2020-2021.



وبحسب الإحصاءات الرسمية، فقد صدرت باكستان 4.877 مليون طن من الأرز في العام المالي 2021-2022، مقابل 3.684 مليون طن في العام المالي 2020-2021، بنمو نسبته 32.35%.



يشار إلى أن المناطق المزروعة بالأرز شهدت نموا على مدار العامين الماضيين.



وتمت زراعة محصول الأرز على مساحة 3537 ألف هكتار، بزيادة بنسبة 6.1% مقابل 3335 ألف هكتار في العام الماضي.