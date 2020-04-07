 رفع 302 طن قمامة وأتربة وإزالة حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية في الفيوم - بوابة الشروق
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رفع 302 طن قمامة وأتربة وإزالة حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية في الفيوم

مصطفى فرغلي
نشر في: الثلاثاء 26 يوليه 2022 - 12:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يوليه 2022 - 12:12 م
صرح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، بأن الحملات الصباحية والمسائية بالمدينة والقرى، أسفرت عن رفع 302 طن قمامة و7 أطنان أتربة ومخلفات.

وأضاف أن الوحدة المحلية بقرية منشأة طنطاوى تصدت لحالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني للقرية، عبارة عن ردم حفر لإنشاء أساسات خرسانية على مساحة 85 متراً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

وأوضح أن الإدارة البيطرية بسنورس تنفذ لجان تحصين للماشية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز سنورس والوحدات المحلية بالقرى، ضمن أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، حيث تم العمل بقرية ترسا وفيديمين وسنهور البحرية بالإضافة إلى توعية وإرشاد المواطنين بأهمية تسجيل وترقيم الحيوانات والتحصين الدورى لها.

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