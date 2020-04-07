الصحة العالمية: على الأفراد إدراك أن كورونا لا يزال قيد الانتشار وعليهم مواصلة حماية أنفسهم

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه لا تزال جهود التلقيح في إقليم شرق المتوسط ضد فيروس كورونا "كوفيد 19" متواصلة، إلا أن التغطية باللقاحات في الإقليم ما زالت متأخرة عن تحقيق الغايات العالمية التي حددتها منظمة الصحة العالمية لتلقي اللقاحات، والتي تستهدف تلقيح 70% من جميع السكان، وتغطية الفئات ذات الأولوية بنسبة 100%، مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية كامنة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية اليوم لعرض آخر مستجدات فيروس كورونا وجدري القرود في الإقليم.

وأضاف المنظري، أنه حتى شهر يوليو الجاري لم يحصل سوى 45% من سكان الإقليم على التطعيم الكامل- جرعتي اللقاح- بينما حصل 8% على التطعيم الجزئي -جرعة واحدة- ولم يتلق 47% منهم جرعة واحدة بعد، ما يعرضهم لخطر متزايد، ويسمح للفيروس بمواصلة الانتشار والتحور.

وتابع: "رغم تلك التحديات، فقد أحرزنا تقدما جوهريا في الاستجابة الجماعية الإقليمية لمرض كوفيد-19، معززين بذلك القيادة والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والوطني، والتشخيص المختبري، وأنظمة الترصد، وبناء قدرات التدبير العلاجي السريري".

وذكر المنظري، أن المنظمة ستواصل إعطاء الأولوية لدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية بكل السبل لضمان قدرة النظام الصحي على الصمود، وسنواصل أيضا إعطاء الأولوية للحفاظ على تعزيز قدرات ترصد الأمراض واختبارها، ورصد تسلسلها الجيني، فضلا عن تسريع وتيرة جهود التطعيم ضد كوفيد-19.

وأوضح أن تلك الجهود وحدها لن توقف الجائحة، ويتعين على البلدان، إذا عمدت إلى إرخاء شدة تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، أن تضمن استناد هذه القرارات إلى تقييمات راسخة وموثوق بها للمخاطر، وينبغي أن يدرك الأفراد أن الفيروس لا يزال قيد الانتشار، وأن عليهم مواصلة حماية أنفسهم باتخاذ التدابير الوقائية المعروفة، مثل ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتهوية الجيدة، واتباع آداب السعال السليمة وغيرها‎.