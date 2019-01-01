مصرع ثمانية مهاجرين في غرق قارب مطاطي جنوب المغرب

أفاد مصدر محلي مغربي وكالة "فرانس برس" بأن 8 مهاجرين لقوا حتفهم إثر غرق قاربهم المطاطي جنوب المغرب أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري الاسبانية بالمحيط الأطلسي.

وقال المصدر "تم صباح الاثنين انتشال جثت ثمانية مرشحين للهجرة السرية، بعد جنوح القارب المطاطي الذي كانوا يستقلونه بالشريط الساحلي لجماعة أخفنير"، جنوب المملكة، وأوقف 18 ناجيا "كانوا ضمن ركاب القارب المطاطي الجانح" في محيط المنطقة التي وقع بها الحادث، وهم يتحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وأشار أيضا إلى فتح تحقيق قضائي "للكشف عن ظروف وملابسات تنظيم عملية الهجرة غير المشروعة هذه"، بينما أودعت جثت الضحايا مستودع الأموات بمستشفى في مدينة العيون.

غالبا ما تسفر محاولات الهجرة غير النظامية عبر سواحل المغرب الجنوبية والصحراء الغربية نحو جزر الكناري الاسبانية في المحيط الأطلسي، عن حوادث غرق.

يأتي هذا الحادث بعد شهر على مصرع 23 مهاجرا خلال محاولتهم اقتحام مركز حدودي نحو جيب مليلية الاسباني شمال المملكة، في مأساة تقدر منظمات غير حكومية حصيلة ضحاياها بـ"37 على الأقل" بالإضافة إلى عشرات الجرحى بينهم 140 في صفوف قوات الأمن المغربية ونحو خمسين في صفوف الشرطة الإسبانية.

خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022، ازدادت عمليات الهجرة غير النظامية بحرا إلى إسبانيا بنسبة 12 بالمئة مقارنة بالعام 2021، لكن التطبيع الأخير للعلاقات الدبلوماسية بين المملكتين أدى إلى تراجع الأرقام في الأسابيع الأخيرة.

بحسب أرقام رسمية أحبطت السلطات المغربية أكثر من 14 ألف و700 محاولة للهجرة غير القانونية، وفككت 52 شبكة لتهريب المهاجرين، خلال الفصل الأول من هذا العام.

في المقابل وصل العام الماضي أكثر من 40 ألف مهاجر إلى إسبانيا، معظمهم قادمون من المغرب، وفق الحكومة الاسبانية.