سعر الغاز الأوروبي يصل إلى 200 يورو لأول مرة منذ مارس

تسبب القلق حيال أمن إمدادات الطاقة في أوروبا في رفع سعر الغاز الطبيعي الأوروبي اليوم الثلاثاء إلى نحو 200 يورو لكل ميجاواط ساعة وذلك لأول مرة منذ أوائل مارس الماضي.

وخلال التعاملات في البورصة الأوروبية للغاز الطبيعي ارتفع بعد ظهر اليوم سعر الميجاوات ساعة تسليم أغسطس بنسبة 3ر13% ليقارب 200 يورو، وذلك بالنسبة للعقود الآجلة لمؤشر "تي تي إف" الهولندي للغاز، والذي يعد المعيار المرجعي للأسعار الأوروبية.

وكان سعر الميجاوات ساعة تسليم أغسطس ارتفع في التعاملات قبل ظهر اليوم بنحو 5% إلى قرابة 185 يورو (189 دولارا) للعقود الآجلة لمؤشر "تي تي إف" الهولندي للغاز.

وكان سعر الغاز الطبيعي في أوروبا قد ارتفع على نحو ملحوظ أمس الاثنين وذلك بعدما أعلنت شركة جازبروم الروسية أنها ستخفض مرة أخرى وبشكل كبير إمدادات الغاز التي يتم ضخها عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 المار عبر بحر البلطيق من 40% حاليا إلى 20% اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

يذكر أن خطر وقف توريد الغاز الطبيعي من روسيا آخذ في التزايد منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا وفرض عقوبات مشددة على روسيا غالبها من قبل دول غربية، وستؤدي هذه الخطوة إلى التأثير بقوة على الاقتصاد الأوروبي نظرا لأن الكثير من الدول تعتمد بقوة على توريدات الغاز الروسي.

وكان سعر الغاز الروسي ارتفع منذ أمس بنسبة تقارب 24%.

وفي تطور لاحق، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من اليوم الاتفاق على خطة طوارئ لتقليص استهلاك الغاز.

وأكدت جمهورية التشيك التي تتولى الرئاسة الدورية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي اليوم توافر الأغلبية اللازمة لهذه الخطة خلال اجتماع وزراء طاقة دول التكتل في بروكسل.

وستعمل هذه الخطة بالدرجة الأولى على تخفيض المخاطر التي يمكن أن تنشأ في حال الوقف الكامل لتوريدات الغاز الروسي.

وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع الطارئ للوزراء الأوروبيين على التخفيض الطوعي لاستهلاك الدول الأعضاء من الغاز الطبيعي بنسبة 15% في الفترة من أول أغسطس 2022 إلى 31 مارس 2023.