عضو اتحاد الغرف التجارية: لا زيادة في أسعار منتجات الألبان بالنسبة للمستهلك

علق حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، على الأخبار المتداولة حول زيادة أسعار منتجات الألبان بنسبة 20%، قائلًا إن الأسعار بالنسبة للمستهلك مستقرة ولم تتغير.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن سعر كيلو اللبن الجاموسي يتراوح ما بين 14 إلى 15 جنيهًا، في السلاسل التجارية المختلفة.



وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار ربما يكون مرتبطًا بالجملة، وليس بالنسبة للمستهلك، مضيفًا: «أسعار الأجبان والألبان كما هي في الأسواق، لا زيادة في الأسعار بالنسبة للمستهلك، والأوضاع مستقرة».



وذكر عضو المواد الغذائية باتحاد الغرف، أن نقصان كميات الألبان في الصيف أمر طبيعي، وهو ما يدفع بعض معامل الأجبان للعمل في الفترة ما بين شهر ديسمبر إلى أبريل، قائلًا إن وزارة الزراعة حصنت كل المواشي، خلال الفترة الماضية.