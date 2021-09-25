النمسا تعتزم إلغاء الحجر الصحي الذاتي لمصابي كورونا الشهر المقبل

ذكرت الحكومة النمساوية اليوم الثلاثاء أنها تعتزم إلغاء متطلبات الحجر الصحي الذاتي لمصابي فيروس كورونا برغم مواجهة البلاد لموجة من الإصابات.

وطبقا للقواعد الجديدة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، سيكون ممكنا لأي شخص لا يشعر بأعراض مرضية، مغادرة المنزل، حتى وإن كان لديه نتيجة اختبار إيجابية، إلا أنه سيظل خاضعا لبعض القيود.

وتتضمن القيود ارتداء كمامات نوع "إف إف بي 2" ما لم يكن المصاب في مكان مفتوح ويضمن تباعدا اجتماعيا لمترين عن الآخرين. كما سيحظر عليهم زيارة المستشفيات ودور رعاية كبار السن والمنشآت الخاصة بالمعاقين والمنتجعات الصحية.

وحث وزير الصحة يوهانيس راوخ السكان بينما أعلن عن التدابير الجديدة، قائلا: "يتعين على من يشعر بالمرض أن يظل بالمنزل".

وذكر راوخ أن القرار تم اتخاذه بالنظر إلى التبعات النفسية والاجتماعية للجائحة بينما تدخل عامها الثالث، واصفا ذلك بأنه "مرحلة جديدة".

وأضاف "لا يمكننا القضاء على الجائحة عن طريق الفحوص، ولا يمكننا القضاء عليها عن طريق اللقاحات ولا يمكننا عزلها بعيدا". وأوضح أن الإبلاغ الإجباري عن الحالات ما زال ساريا لرصد المرض.