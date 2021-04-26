تراجع طفيف لتضخم أسعار المنتجين بإسبانيا في يونيو

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الإسباني، اليوم الثلاثاء، أن التضخم في أسعار المنتجين بالبلاد شهد تراجعا طفيفا في يونيو، إلا أنه لا يزال مرتفعا بشكل كبير.

وسجلت أسعار المنتجين ارتفاعا بنسبة 43.2% في يونيو على أساس سنوي، مقابل ارتفاع بـ43.6% في مايو. وباستثناء الطاقة، يكون التضخم في أسعار المنتجين قد شهد أيضا تراجعا طفيفا إلى 15.2% مقابل 15.3% في الشهر السابق.

وتفصيلا، سجلت أسعار الطاقة أكبر زيادة على أساس سنوي، حيث ارتفعت بـ111.6% في يونيو، تبعتها أسعار السلع الوسيطة بارتفاع بنسبة 24.1%.

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 10.3% والسلع الرأسمالية بنسبة 5.9%.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 1.9% في يونيو، مقابل ارتفاع بنسبة 1% في مايو.