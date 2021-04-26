وزير الخارجية الأمريكي يؤكد قوة العلاقات مع جزر المالديف

هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دولة جزر المالديف حكومة وشعبا بمناسبة عيد استقلالها الذي يوافق اليوم 26 يوليو.

وقال بلينكن في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء: "تزداد العلاقة بين الولايات المتحدة وجزر المالديف قوة بمرور كل يوم حيث نخلق منطقة وعالما أكثر عدلا وازدهارا وأمانا لشعبينا".

وأضاف: "نحن نتعاون في مواجهة التحديات الأكثر إلحاحا اليوم، بما في ذلك مكافحة تغير المناخ ووضع حد للمرحلة الحادة من جائحة كوفيد-19 وتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد والذي يحمي السيادة الأراضي وسلامتها، ويتم تعزيز هذه الشراكة من خلال الالتزام المشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وتعد العلاقة بين الولايات المتحدة وجزر المالديف مثالا على كل ما يمكن تحقيقه عندما تعمل دولتان لهما قيم مشتركة معا".

ومضى قائلا: "كما نعرب عن تقديرنا العميق لقيادة جزر المالديف كرئيسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في إدانة الحرب الروسية الشاملة في أوكرانيا. نتطلع إلى مواصلة تعميق هذه العلاقة من خلال افتتاح سفارة أمريكية في جزر المالديف وترشيح سفير أمريكي يكرس جهوده لجزر المالديف".