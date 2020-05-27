تراجع أرباح يونيليفر في النصف الأول رغم ارتفاع الأسعار

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سجلت شركة "يونيليفر"، عملاق السلع الاستهلاكية في بريطانيا، أرباحا تشغيلية بقيمة 4.36 مليار يورو (4.45 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2022، والتي تعود جزئيا إلى "التسعير القوي" أثناء تنفيذ خطط لمزيد من "التنظيم الذي يركز على الفئات".

وجاءت الأرباح قبل احتساب الضرائب أقل بنسبة 0.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وفقا لبيانات نشرت يوم الاثنين.

ووصلت ربحية السهم إلى 1.13 يورو، بانخفاض 4.7% مقارنة بـ1.19 يورو العام الماضي.

وأعلن مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح ربع سنوية مؤقتة للربع الثاني بقيمة 0.4268 يورو لكل سهم عادي.

ورفعت الشركة قيمة المبيعات الاسترشادية لعام 2022، حيث تتوقع الآن نمو المبيعات الأساسية بنسبة 6.5% بدلا من 4.5% في توقعات سابقة.